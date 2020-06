La Polizia locale di Crotone ha sequestrato la merce di quattro venditori ambulanti e li ha multati. Nel corso delle operazioni a carico di due persone, nei pressi della rotatoria in viale Gandhi, i venditori hanno minacciato, oltraggiato e si sono opposti ai controlli della Polizia locale e a un carabiniere. Per questo motivo sono stati fermati e messi ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale.