Covid. Il bollettino. Calabria di nuovo a zero, migrante di Crotone negativo al controllo

Sta quasi per concludersi questa terza settimana di giugno ancora - e nostro malgrado - all’insegna dell’epidemia di Covid-19.

Sette giorni in cui i casi di positività sono stati estremamente contenuti, appena tre in tutto da lunedì scorso (sette dall’inizio del mese) e compresi i dati di oggi che, dopo i tre di ieri (QUI), non segnalano fortunatamente nuovi contagi rispetto a 24 ore fa, col dato complessivo delle persone finora affette da coronavirus è dunque di 1.165.

Da contro sono notevolmente diminuiti gli attualmente positivi: all’inizio del mese erano 135, lunedì scorso già scesi a 37 (ben 98 in meno) e che oggi sono invece ed “appena” 35, uno in meno rispetto ai quelli di ieri. In cinque giorni, ed in pratica, sono calati di 10 unità.

Sempre rispetto a ieri, poi, sono stati processati altri 1.051 tamponi. Finora nei laboratori calabresi ne sono stati analizzati un totale di 84.222, 83.057 dei quali dall’esito negativo.

Da quasi un mese, precisamente da ormai 22 giorni, non si registrano nemmeno e fortunatamente decessi. Ad oggi e quindi il bilancio complessivo rimane a 97 persone che sono morte per o con il covid.

Sale, seppur lentamente, anche il numero dei guariti. Rispetto a 24 ore fa se ne segnala un altro, nel cosentino, col totale di quanti hanno sconfitto il virus che arriva ora a 1.034.

I pazienti ospedalizzati, invece, sono 16 (-2 da ieri) e tutti ricoverati nelle malattie infettive. 10 (-6 da ieri) sono invece i positivi ancora in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

I CASI ACCERTATI NELLE PROVINCE

Quanto alla distribuzione territoriale dei Covid fin qui registrati in Calabria, questi i dati aggiornati ad oggi e suddivisi per singola provincia (escluse le sopraggiunte guarigioni):

Nel cosentino, da 29 giorni i casi sono stati 468 e così suddivisi: 1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 426 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 8 giorni consecutivi il totale dei positivi è di 279: 2 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 252 guariti; 19 deceduti. Quanto al caso di ieri che era ancora da confermare è risultato definitivamente negativo.

Nel catanzarese, da 8 giorni di fila i covid sono stati 217: 15 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 168 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, il complessivo è ancora oggi di 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. Per la provincia pitagorica c’è da annotare però che il caso intercettato ieri, relativo ad un giovane migrante, sottoposto a tampone di conferma, oggi risulterebbe negativo. L’Asp dunque effettuerà un nuovo test.

Nel vibonese, da 7 giorni di seguito i positivi sono fermi a 82: 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.859

ITALIA. MENO DI 3MILA PAZIENTI RICOVERATI IN OSPEDALE

Meno di 3mila persone sono ricoverate negli ospedali nazionali. È la fotografia di oggi del bollettino della protezione civile che parla di un rallentamento del contagio. Tra gli attualmente positivi, 161 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 7 pazienti rispetto a ieri, mentre sono 2.632 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 235 pazienti rispetto a ieri.

Il numero totale di attualmente positivi è di 21.543, con una decrescita di 1.558 assistiti rispetto a ieri. Così in 24 ore il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.011, con un incremento rispetto a ieri di 251 nuovi casi.

Sono invece 18.750 le persone, pari all’87% degli attualmente positivi, che si trovano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 47 e portano il totale a 34.561. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 181.907, con un incremento di 1.363 persone rispetto a ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE

I casi attualmente positivi sono così distribuiti tra le regioni italiane: 14.045 in Lombardia, 2.178 in Piemonte, 1.219 in Emilia-Romagna, 582 in Veneto, 423 in Toscana, 249 in Liguria, 988 nel Lazio, 560 nelle Marche, 125 in Campania, 255 in Puglia, 56 nella Provincia autonoma di Trento, 150 in Sicilia, 85 in Friuli Venezia Giulia, 407 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 17 in Umbria, 30 in Sardegna, 4 in Valle d’Aosta, 53 in Molise e 8 in Basilicata.

(ultimo aggiornamento 18:32)