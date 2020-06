Montepaone, nascondeva la cocaina in camera da letto. Arrestato un 27enne

Nascondeva la droga in camera da letto e nonostante avesse un avviso orale della Polizia e nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Per questo motivo i Carabinieri di Soverato, con i colleghi di Davoli, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne.

I militari si sono recati a casa dell’uomo per eseguire una perquisizione domiciliare. Arrivati sul posto, il 27enne ha ammesso di avere della droga e ha quindi consegnato un involucro con 6 grammi di marijuana.

Tuttavia, gli operanti hanno proseguito le attività di ricerca e trovato, all’interno dell’armadio e sulla libreria della stanza da letto, altri 4 grammi di marijuana, una busta in cellophane con più di 13 grammi di cocaina, 140 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza e due telefoni cellulari.

Il tutto è stato sequestrato e verrà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito mentre il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare dei domiciliari.