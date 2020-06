Atto vandalico sede Lega Reggio, Minasi: atteggiamenti incivili

Atti vandali ai danni del partito della Lega nel reggino: la targa divelta nelle sede cittadina e l’azione hacker sul profilo Facebook di Franco Recupero, segretario provinciale della Lega a Reggio Calabria.

“Si tratta - scrive la consigliera regionale Tilde Minasi in una nota - di azioni che qualificano chi le compie, qualunque sia il motivo che abbia spinto a commettere determinati gesti ma che, comunque, non inficiano il lavoro svolto da Recupero, soprattutto nelle settimane che hanno preceduto l'inaugurazione di via Miraglia, e che non sbiadiscono l'impronta data alla struttura del partito dal segretario regionale Invernizzi.”

“Atti che sicuramente, - si legge - oltre ad essere diretti alla Lega, rientrano in atteggiamenti poco consoni al vivere civile, alla tutela del bene altrui, al diritto alla privacy nei propri spazi virtuali. Si colpisce un’insegna, si viola un social network e dei dati personali, e il messaggio che passa non è quello di essere riusciti a dare ‘fastidio’ alla Lega, ma è quello di aver voluto agire in sordina, senza essere in grado, magari, di esternare in maniera costruttiva e critica i propri convincimenti, come è giusto che sia in un contesto democratico. E qualora questi avvenimenti non fossero strettamente connessi a questioni di natura politica, spiace in egual misura poiché il vandalismo, sia esso espresso nel modo più classico sia esso veicolato attraverso le nuove tecnologie, non rappresenta il modus operandi della gran parte dei reggini, che, anzi, stanno facendo giungere alla Lega il proprio sdegno, al di là delle posizioni individuali e delle idee che abitualmente sposano.”