Calabria: la Giunta nomina l’avvocato Borgo segretario generale

La Giunta regionale della Calabria, presieduta da Jole Santelli, ha deliberato di affidare l’incarico di dirigente generale del Dipartimento segretariato generale all’avvocato Maurizio Borgo.

Tra gli altri provvedimenti all’ordine del giorno, nella riunione che si è svolta ieri, l’Esecutivo ha poi deciso di anticipare la data di inizio dei saldi estivi 2020 a mercoledì 1 Luglio 2020. Con la stessa delibera, proposta dal vicepresidente Nino Spirlì, si stabilisce anche di confermare il termine finale di svolgimento dei saldi estivi fino a martedì 1 settembre 2020.

Infine, la Giunta ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 19 del 20017, il Piano annuale 2020 per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale che definisce gli interventi da attuare con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie. Le risorse ammontano a 2,745 milioni di euro, di cui 450 mila del bilancio regionale e il resto di fondi Pac 2014/2020. La Regione prevede lo stanziamento di questa tipologia di fondi anche per il finanziamento delle attività di produzione teatrale. Inoltre, tenuto conto delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza Covid-19, l’Amministrazione regionale proporrà ai beneficiari la programmazione delle attività con modalità innovative. Per quanto riguarda il Sistema delle residenze teatrali si conferma lo stanziamento di 90 mila euro come nelle precedenti annualità.