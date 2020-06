Emergenza Rifiuti: Manna si dimette da Presidente Ato Cosenza, “a breve sarà crisi”

Marcello Manna

L'Avvocato Marcello Manna si dimette da Presidente dell’ATO (l’Ambito Territoriale Ottimale) di Cosenza con una lettera spedita ai sindaci e al Governatore Jole Santelli e nella quale ha spiegato i motivi della scelta.

“Purtroppo, - sostiene Manna nella stessa lettera - nonostante l’impegno e la costante dedizione, ancora oggi, pur avendo dato soluzione a diversi problemi di gestione, non abbiamo avuto l’opportunità di determinare le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati, anche per effetto dei forti limiti che la normativa vigente pone all’azione amministrativa della Comunità d’Ambito e dei sui organi di governo.”

Secondo l’ormai ex presidente, l’iter amministrativo delle procedure necessarie a regolare il sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani dell’Ato bruzia, risulterebbe ad oggi “fortemente condizionato dall’inadeguatezza delle risorse umane disponibili…”

“Senza interventi tempestivi, anche da parte degli enti sovraordinati – ha sostiene Manna - nel prossimo futuro si determinerà l’ingovernabilità del sistema impiantistico, insufficiente e inadeguato, e la conseguente crisi del sistema di raccolta dei rifiuti sui territori dei comuni associati e, probabilmente, di tutti i comuni calabresi, soprattutto se non interverrà una variazione normativa della Regione Calabria per regolamentare la prosecuzione della possibilità di utilizzare impianti privati a servizio del sistema pubblico.”

Manna era presidente dell’Ato Cosenza dal 5 settembre del 2018.