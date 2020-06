Pizzicati per strada con dosi di cannabis, arrestati due extracomunitari

La Polizia di Stato di Gioia Tauro in servizio a Rosarno, ha notato due extracomunitari che, alla vista della pattuglia, si sono disfatti di un involucro.

Gli agenti sono così intervenuti per fermarli e per recuperare l’involucro appena abbandonato, che conteneva 80 grammi di cannabis sativa.

L’uomo che si è disfatto della droga è stato identificato in un 30enne maliano, D.C., mentre l’altro, un 20enne gambiano, D.E.m dopo una perquisizione è stato trovato con altre sei bustine di cellophane contenenti circa 12 grammi sempre di cannabis e suddivisa in dosi più piccole.

I due, tratti in arresto in flagranza di reato per concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio, sono stati posti ai domiciliari nelle rispettive dimore in attesa della celebrazione del rito direttissimo, conclusosi con la convalida dei provvedimenti di polizia e la disposizione da parte del Gip della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.