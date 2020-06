Covid. Il bollettino. Tre nuovi casi in Calabria, positivi a quota 35

Dopo un inizio decisamente positivo, questa terza settimana di giugno sembra subire una seppur piccola impennata sul fronte dell’andamento dell’epidemia da Covid19 in Calabria.

In questo giovedì 18, difatti, si deve annotare purtroppo altri tre nuovi casi di infezione: due sono del reggino e si tratta di altrettanti congiunti che sono rientrati da un viaggio a Bologna e Roma.

Nell’Asp provinciale, però, si è anche in attesa dell’esito di un secondo tampone, per confermare o escludere una positività rilevata ieri al Gom e su un sintomatico.

Il terzo caso, invece, è stato registrato nel crotonese dove l’azienda sanitaria provinciale ha rilevato la positività di un cittadino del Senegal che attualmente è ospite del centro di accoglienza dei richiedenti asilo del capoluogo pitagorico (QUI).

Ciononostante - e tutto sommato - rimangono pur sempre tre soli “episodi” sotto controllo ed osservazione da parte delle Asp di competenza. Ad oggi, così, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus nella nostra regione sale a 1.165.

Intanto, sempre in Calabria, continuano ad essere pochi i corregionali attualmente positivi, in tutto sono ed al momento 35, ovvero due in più rispetto alla giornata di ieri (QUI).

Fermo ancora e grazie a Dio il triste bilancio delle morti: da ben 21 giorni infatti non si registrano decessi per o con il Covid: finora sono stati 97 in tutto.

Tra ieri ed oggi, inoltre, sono stati analizzati 968 nuovi tamponi, con un totale che ora arriva a 83.171 test eseguiti fin qui e dei quali 82.006 hanno restituito un risultato negativo.

I numeri ufficiali ci dicono poi che nelle ultime 24 ore è guarita un’altra persona (nel cosentino), col complessivo dei corregionali che hanno superato il virus che sale così a 1.033.

Sul fronte ospedaliero, al momento sono ancora ricoverati 18 degenti (come ieri) e tutti nelle malattie infettive mentre i positivi che si trovano in isolamento domiciliare sono ad oggi 16 (+1 da ieri).

I COVID PER PROVINCIA

Il dettaglio della distribuzione dei casi fin qui accertati in regione, aggiornato alla data di quest’oggi e suddiviso per singola provincia, oltre che al lordo delle guarigioni, è il seguente:

Nel cosentino e da 28 giorni i covid accertati sono stati 468, così suddivisi: 1 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 425 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo 7 giorni consecutivi il complessivo dei positivi sale ora a 279: 2 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 252 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese ottavo giorno di fila senza nessun nuovo contagio e casi totali fermi a 217: 15 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 168 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese dopo 50 giorni consecutivi a segno zero i covid totali sono oggi 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese è il sesto giorno senza nuovi casi e complessivo a 82: 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.379.