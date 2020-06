Diritto allo sport: Momenti di Gloria protesta di nuovo, presidente in sciopero della fame

Giancarlo Satiro

I rappresentanti delle società aderenti al Consorzio Sportivo “Momenti di Gloria” stamattina sono scesi nuovamente in piazza della Resistenza per difendere il diritto di praticare lo sport a Crotone. E' la seconda protesta promossa in tal senso, come sono diversi gli esposti presentati alle autorità su alcune problematiche della città di Crotone, non solo legate alle sport.

Nelle stesse ore il presidente del medesimo Consorzio, Giancarlo Satiro, ha iniziato presso il Palamilone lo sciopero della fame per protestare contro la politica della chiusura degli impianti portata avanti dal Comune di Crotone.

“Come sportivi abbiamo il dovere di rivendicare il diritto a praticare lo Sport nella città di Crotone e lo eserciteremo con tutte le forme di protesta democratica che riusciremo a mettere in campo” – sottolinea in merito il consorzio.

Le società sportive aderenti, inoltre, comunicano di aver provveduto al deposito dell’esposto per interruzione di pubblico servizio sottoscritto da molti dei cittadini che hanno partecipato alla manifestazione tenutasi nella mattina odierna.

Intanto, tra qualche giorno scadrà l’ultimatum dato dallo stesso comune per sgomberare il Palamilone dalle attrezzature sportive. L’impianto sportivo, così come tutti gli altri della città, verranno assegnati alla società Akrea che, a sua volta, lo affiderà alle federazioni sportive e queste alle società aderenti.

Intanto, l’avvocato Giuseppe Trocino, uno dei presidente della società del consorzio Momenti di Gloria, annuncia che le iniziative di protesta continueranno ancora, finché non verrà rispettato il diritto dei cittadini a praticare lo sport.