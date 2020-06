Incidente a Mandatoriccio, Procura Castrovillari affida a tecnico perizia sui cellulari

Giacomo Capalbo

La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo sull’incidente stradale che domenica 14 giugno è costato la vita a Giacomo Capalbo, nei pressi di Mandatoriccio (QUI). La vittima, che risiedeva a Torretta di Crucoli, dove gestiva un supermercato di famiglia, aveva appena 36 anni.

Il Pubblico Ministero titolare del fascicolo per omicidio stradale, Valentina Draetta, dopo aver iscritto nel registro degli indagati l’automobilista che ha investito il centauro, un 35enne di Mandaroriccio, ha ritenuto di disporre un accertamento tecnico non ripetibile sui telefoni cellulari in uso allo stesso e alla vittima per verificare se il conducente della vettura, nell’effettuare la manovra fatale, possa essersi distratto perché impegnato a parlare o a “smanettare” sullo smartphone: sembrerebbe invece improbabile che il motociclista stesse utilizzando il telefonino.

Il 35enne, infatti, che con la sua vettura, e con a bordo anche la moglie e le due figliolette, proveniva dalla direzione opposta della Statale 106 rispetto a quella della Hornet 600 di Capalbo, avrebbe svoltato a sinistra per entrare in una proprietà privata di parenti, peraltro un tratto con linea continua, tagliando la strada al motociclista che invece procedeva sulla sua corsia di marcia e che, in seguito all’impatto, è stato sbalzato dalla moto ed è rovinato sull’asfalto, decedendo sul colpo.

L’incarico per realizzare la perizia è stato conferito al perito informatico cosentino esperto in indagini digitali Luca Avino.

Il giovane, i cui funerali sono stati celebrati mercoledì pomeriggio nella chiesa della parrocchia Madre della Chiesa, a Torretta di Crucoli (QUI), lascia la mamma Antonietta, il papà Gennaro, il fratello Alfonso, la sorella Giusy, l’amato nipotino Andrea di soli dieci mesi e gli anziani nonni Filomena, Giacomo e Giuseppina.

I suoi congiunti, per fare piena luce sulle cause e le responsabilità del sinistro, si sono affidati a una società specializzata a livello nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.