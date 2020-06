Corigliano Rossano, 14 nuovi mezzi per la Polizia municipale

La Polizia Municipale di Corigliano Rossano ha a sua disposizione 14 nuovi mezzi che rinnovano il parco auto. Sono già a disposizione del Corpo ed in servizio su tutto il territorio comunale. A darne notizia è il Comandante Arturo Levato che, nel piazzale antistante il Comando Polizia Municipale di Via Provinciale, alla presenza di tutto il Corpo, dell’assessore al bilancio Giovanni Palermo e della presidente della commissione consiliare cultura Alessia Alboresi, ha ricevuto ufficialmente in consegna due Fiat 500X e 12 Fiat Tipo a servizio di tutte le attività di controllo e tutela sicurezza.

“Meno inquinanti e più efficienti, i 14 mezzi – ha sottolineato con soddisfazione il Comandante – sono stati presi a noleggio per 5 anni ed assicurati con polizza Casco investendo i proventi derivanti dalle sanzioni applicate ai contravventori. A questi – anticipa – si aggiungeranno anche 4 moto Honda 750. Le autovetture saranno benedette davanti la Cattedrale dell’Achiropita ed il Santuario di San Francesco di Paola”.