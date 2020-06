Covid. Il bollettino. Quarto giorno a traccia zero, positivi appena 33 pazienti

Quarto giorno di fila senza alcun nuovo contagio da Covid-19 in Calabria. Anche oggi, quini, il consueto bollettino riporta il segno zero sulla curva d’andamento dell’epidemia nella nostra regione, con infezioni ferme a 1.162 fino ad ora ma con gli attualmente positivi che continuano a diminuire: rispetto a ieri (QUI) sono tre in meno, ovvero appena 33 casi “attivi” complessivi.

Nelle ultime ventiquattrore sono stati eseguiti i test su 984 sospetti covid, con un totale ad oggi che arriva a 82.203 tamponi processati e 81.041 dei quali dall’esito negativo.

Così come “negativo” è anche il bilancio delle vittime che per il 20mo giorno consecutivo rimane fortunatamente bloccato a 97 persone che finora hanno perso la vita per o con il coronavirus.

Sul fronte delle guarigioni, invece, i numero salgono: tra ieri ed oggi sono altri tre i positivi che hanno superato il virus (tutti del cosentino), finora stati in tutto 1.032.

Negli ospedali calabresi, poi, si trovano al momento ricoverati ed ancora 18 pazienti (come ieri) e tutti assistiti nei reparti di malattie infettive. 15 (-3 da ieri) sono invece i positivi che si trovano attualmente in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza alcun sintomo.

I CASI ACCERTATI NELLE PROVINE

Il dettaglio della distribuzione provinciale dei casi fin qui accertati nella nostra regione, aggiornato alla data di oggi, suddiviso per singola area ed al lordo delle guarigioni, è dunque il seguente:

Nel cosentino numeri fermi da 28 giorni con i positivi accertati a quota 468 così suddivisi: 1 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 424 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino da una settimana il complessivo dei covid rimane bloccato a 277: 2 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 252 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, anche qui da una settima di fila, il dato è sempre a 217 casi segnalati: 15 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 168 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese è invece il 50mo giorno consecutivo in cui non si segnalano nuovi contagi, finora sono stati 118: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, quinto giorno di fila senza alcun caso e totale fermo a 82: 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.113.

ITALIA. SONO MENO DI 25MILA GLI ATTUALMENTE POSITIVI

Scendono sotto i 25mila i casi di attualmente positivi da coronavirus in Italia. È quanto fotografa il bollettino della protezione civile di oggi, mercoledì 17 giugno, sull’andamento dei contagi nel nostro paese. Così oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 237.828, con un incremento rispetto a ieri di 329 nuovi casi.

Si assiste quindi a un calo di 644 persone affette da Covid 19 che porta il totale di attualmente positivi è di 23.925 persone. , con una decrescita di 644 assistiti rispetto a ieri. Sono 163 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un calo di 14 pazienti, mentre negli altri reparti sono stati dimessi 188 pazienti, per un totale di 3113 persone ricoverate.

Sono invece 20.649 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, le persone che su trovano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 43 e portano il totale a 34.448. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 179.455, con un incremento di 929 persone rispetto a ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE

I casi attualmente positivi sono suddivisi così nelle regioni: 14.972 in Lombardia, 2.385 in Piemonte, 1.345 in Emilia-Romagna, 680 in Veneto, 444 in Toscana, 244 in Liguria, 1.039 nel Lazio, 585 nelle Marche, 258 in Campania, 324 in Puglia, 58 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 438 in Abruzzo, 87 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 31 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 62 in Molise e 10 in Basilicata. E la Regione Abruzzo ha effettuato un ricalcolo dei casi totali, sottraendo un errato positivo.

(ultimo aggiornamento 17:44)