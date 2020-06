Furto al Centro Calabrese di solidarietà, Vono (IV): “Atti ignobili. Non si può tacere”

"Atti ignobili da capire se vandalici o intimidatori nei confronti del Centro di solidarietà calabrese, associazione di prestigio per il capoluogo calabrese che da anni presta attenzione ai più deboli e a chi vive, suo malgrado, situazioni di disagio sociale”. Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono in riferimento all' incursione al centro Calabrese di solidarietà.(QUI)



“Non si può tacere di fronte a questi comportamenti – aggiunge la senatrice - che denotano un degrado sociale ma anche una scarsa attenzione verso chi, con grandi sacrifici, mantiene in vita strutture che ospitano ragazzi, donne e adulti bisognosi di cure e affetto particolari. Sono vicina a Isa Mantelli – conclude -che da sempre si batte per elevare il livello sociale della nostra città e mi recherò al Centro per dare non una solidarietà dovuta ma per discutere di necessari interventi a tutti i livelli.”