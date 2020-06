Ancora raid contro il Centro Calabrese di Solidarietà: infrante vetrate e rubato materiale

Continuano i raid minatori contro il Centro Calabrese di Solidarietà di via fontana Vecchia a Catanzaro. L’ennesimo atto violento, che segue quelli avvenuti nelle scorse settimane, è avvenuto oggi.

In particolare, ignoti hanno distrutto le vetrate e introducendosi nei locali del centro avrebbero rubato alcuni oggetti. A momento i responsabili del centro, che hanno sporto regolare denuncia, cercano di capire cosa sia stato asportato per fare una conta dei danni.

Gli operatori del centro si dicono stanchi e la presidente dell’associazione Isa Mantelli ha affermato che “a questo punto è chiaro che da questo posto ci vogliono allontanare. Ci vogliono fare male”.

“Non abbiamo i soldi per riparare questo danno”, ha aggiunto Mantelli, precisando che “Il Centro esce a pezzi dal periodo Covid. Sta leccandosi le ferite, con i lavoratori in cassa integrazione. E’ chiaro che non è solo un atto di vendetta, è un atto di intimidazione. Bisogna chiedersi cui prodest (a chi giova, ndr)”.

In seguito all’attacco si è subito messo in moto il Comune di Catanzaro che ha già mandato sul posto alcuni tecnici per far installare nuove telecamere.