Nei pantaloni denaro sospetto, a casa la droga in camera da letto: arrestato

Un 39enne, P.C., è stato arrestato nella serata di ieri dagli agenti della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rossano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, impegnati in un normale servizio di controllo, sono stati insospettititi dagli atteggiamenti dell'uomo e lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale sorprendendolo in possesso di varie banconote per un totale di quasi 500 Euro.

L’agitazione e l’inquietudine del 39enne ha poi condotto gli operatori presso la sua abitazione per una perquisizione. Controllo che ha confermato i sospetti degli agenti poiché all’interno della camera da letto hanno trovato due bilancini di precisione, su uno dei quali vi era ancora della polvere bianca, risultata poi essere della cocaina.

Vicino ai due bilancini vi era altra cocaina, contenuta in una bustina in cellophan, per un totale di 6,1 grammi e della sostanza da taglio per 5,8 grammio. Sullo stesso tavolo, poi, altre due buste contenenti della marijuana per un totale di 174 grammi ed un’altra, con dentro dei semi della stessa sostanza per un totale di 12,45 grammi.

A questa sostanza si sono aggiunte, nel corso del controllo, altre 7 confezioni elettrosaldate di marijuana del peso ciascuna di 1 grammo, oltre al tipico materiale per il confezionamento delle dosi.

Per l’uomo è scattato dunque l’arresto e, come stabilito dal Pm di turno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto ai domiciliari.