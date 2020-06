Forza Italia Crotone: Torromino nomina i coordinatori cittadini

Sergio Torromino

"Inizia una nova fase politica per la provincia di Crotone, con la nomina a deputato della Repubblica italiana di Sergio Torromino ed in qualità di coordinatore provinciale, si programma il nuovo assestamento politico territoriale, che segnerà l’inizio di un percorso di crescita e di rilancio del partito in tutta la provincia." - Lo scrive lo stesso Torromino in una nota stampa -

"In accordo con i dirigenti territoriali del partito, - informa - il coordinatore provinciale, nel pieno delle sue facoltà ha proceduto oggi alla nomina dei coordinatori cittadini, di Forza Italia, per i comuni: Crotone, Valerio Ruberto; Isola di capo Rizzuto, Carmela Maiolo; Cirò Marina, Salvatore Malena; Petilia Policastro, Vincenzo Corea; Strongoli, Giuseppe Rizzo; Rocca Bernarda, Maria Bilotta; Belvedere Spinello, Teresa Procopio; Caccuri, Pasquale Loria."

"Nelle prossime settimane - si legge infine - seguiranno le nomine degli atri coordinatori per i restanti paesi. La scelta valutata e ponderata sui nomi è dovuta ad attente valutazioni e confronto con le realtà cittadine, si tratta di persone di alto profilo umano, professionale e morale, che militano all’interno del partito da sempre e sui quali puntare per una organizzazione capillare del partito all’interno della provincia tutta."