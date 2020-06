Minori, Polizia: due ragazze accompagnate in comunità fuori regione

Gli Agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria hanno condotto delle attività a tutela di due minori.

La prima riguarda una minore che, per l’ennesima volta, si è arbitrariamente allontanata dall’abitazione familiare, lasciando i genitori nella disperazione più assoluta. Il fatto è accaduto il 26 maggio quando la polizia aveva intercettato la ragazza nei pressi di una piazza del centro cittadino e, su disposizione del Procuratore f.f. Angelo Gaglioti, la giovane è stata accompagnata presso un’idonea e temporanea struttura, in attesa del provvedimento definitivo di collocamento, ma da qui è scappata il 13 giugno per essere poi ritrovata il giorno dopo in tarda serata, nel quartiere “Modena”, all’interno di un’autovettura. Su disposizione della Procura per i minorenni, è stata trasferita presso una struttura, ubicata in altra Regione. Sono tuttora in corso le ricerche finalizzate all’individuazione di soggetti che possano aver agevolato o coperto il temporaneo allontanamento della minorenne fino al momento del rintraccio.

Inoltre, nella giornata del 15 giugno, in collaborazione con il personale dei Servizi Sociali del Comune, personale della Polizia di Stato ha provveduto a dare esecuzione ad un ulteriore provvedimento del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, accompagnando un’altra giovane presso un’idonea comunità, situata in una Regione diversa.