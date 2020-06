Topo d’auto pizzicato a Scilla, nel garage ritrovata la refurtiva

Furto aggravato: questa l’accusa contestata ad un 25enne rosarnese incensurato, M.A., finito in arresto. In particolare, nella scorsa settimana i Carabinieri della Stazione di Scilla erano venuti a conoscenza di alcuni furti ai danni di autovetture parcheggiate in diverse zone della cittadina della Costa Viola.

Così hanno iniziato ad indagare ed in pochissimi giorni sono riusciti a raccogliere informazioni tali da restringere il cerchio intorno ad un possibile indiziato.

Dopo aver analizzato e compreso pienamente il suo moto d’agire, i militarti hanno attivato un servizio di osservazione e, dopo poche ore, sono riusciti a far scattare la trappola nei confronti dell’uomo.

I carabinieri hanno difatti sorpreso il 25enne immediatamente dopo aveva rubato due barre portatutto installate sul tetto di un’autovettura in sosta nei parcheggi antistanti la Stazione ferroviaria di Scilla.

Successivamente, è stata anche effettuata un’estesa operazione di perquisizione nella sua abitazione ed è così che, in un garage a lui in uso e poco distante dalla casa, vi hanno trovato altre barre, degli stereo di serie delle auto, delle coppe copricerchi e una cappelliera interna.

Il tutto è stato ovviamente sequestrato mentre per il giovane sono scattate le manette ed è messo ai domiciliari i attesa del giudizio direttissimo, che è stato celebrato lunedì mattina, al termine del quale l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.