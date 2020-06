Covid. Il bollettino. Calabria: virus sempre assente, positivi scendono a soli 36

Prosegue serena questa terza settimana di giugno sul fronte epidemiologico: è difatti il terzo giorno consecutivo, quello di oggi, martedì 16, senza alcun nuovo caso di contagio da Covid-19 in Calabria, dove fino ad ora sono state 1.162 le persone che hanno contratto il virus.

Attualmente, però, i corregionali che risultano ancora positivi sono “solo” 36, ovvero un altro in meno rispetto ai dati comunicati ieri (QUI) dal consueto bollettino ufficiale.

Sono difatti 889 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, per un totale aggiornato ad oggi di 81.219 test eseguiti e di 80.057risultati negativi.

Fermo e ormai da quasi 20 giorni, fortunatamente, il conteggio delle vittime. Ad ora sono stati 97 i nostri corregionali deceduti per o con il covid.

Aumentano, poi, ed ancora le guarigioni: se ne aggiungono un’altra (nel cosentino) che porta il complessivo a 1.029 positivi che hanno finora sconfitto il Covid.

Quanto agli ospedali, al momento ospitano 18 degenti (come ieri) e tutti assistiti nelle malattie infettive dove è stato anche traferito l’unico paziente (vibonese) fino a ieri in terapia intensiva, a Catanzaro, mentre arrivano a 18 (-1 da ieri) quelli in isolamento domiciliare.

I CASI FINORA ACCERTATI

Rimane pressoché invariato quindi il dettaglio della distribuzione provinciale dei Covid fin qui accertati in Calabria. Questo il “quadro” suddiviso per area:

Nel cosentino, da 27 giorni i positivi accertati sono stati 468 e così suddivisi: 1 in reparto; 12 in isolamento domiciliare; 421 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 6 di giorno complessivo fermo a 277 casi: 2 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 252 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 6 giorni, il dato è bloccato a 217 covid registrati: 15 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 168 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, 49mo giorno consecutivo a zero infezioni e totale fermo a 118: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, quarto giorno di fila senza alcun nuovo caso e complessivo che rimane a 82: 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.540.