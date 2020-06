Rossano, Le Lampare: basta con la speculazione privata sui rifiuti

"Accadeva 8 anni fa. NOI siamo sempre dalla stessa parte, con la chiarezza di sempre contro il ciclo dei rifiuti in mano ai privati." - Lo si legge in una nota stampa dell'Associazione Le Lampare - Basso Jonio Cosentino, Cariati -

"Noi siamo sempre - si legge - con il comitato di Bucita, Scala Coeli e tutti gli altri comitati calabresi in lotta contro quel mostro divora territorio che è il ciclo dei rifiuti calabresi. Rinnoviamo l'appello ai #Sindaci dell'ambito di raccolta ottimale e soprattutto al sindaco di Rossano Corigliano Flavio Stasi di porre fine allo scempio e di non prestare più il fianco agli amici degli amici che lucrano sulla pelle di noi cittadini mortificando le vere vocazioni del nostro territorio. Lo Jonio sempre più spopolato e depauperato non è la costa dei signori della monnezza."

"#Bonifiche subito - si legge infine - e avvio di una gestione #pubblica #autonoma e partecipata di #Comprensorio per un ciclo dei rifiuti che tuteli la salute pubblica, le economie locali ed il lavoro. Chi non ha le mani libere si dimetta!"