Crotone: Scappa per evitare controllo, a casa gli trovano la droga. Arrestato

Ha prima tentato di sfuggire al controllo dei carabinieri del comando provinciale, poi si è rifiutato di sottoporsi al controllo dell’uso di droga. Ma nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato poi con 14 grammi di marijuana in casa.

È successo a Crotone dove i militari della radiomobile hanno arrestato un 42enne per resistenza a un Pubblico Ufficiale, detenzione di droga e rifiuto di sottoporsi al controllo alla guida sull’uso di stupefacenti.

L’uomo, alla vista della pattuglia che ha intimato l’alt, ha cercato di scappare con la sua vettura ed è stato poi raggiunto dopo un inseguimento per le vie cittadine, e bloccato rifiutandosi di sottoporsi al controllo.

I militari hanno deciso di eseguire così una perquisizione domiciliare, dove hanno trovato la marjuana. Il 42enne, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica, al termine delle formalità è stato portato nella sua abitazione e messo ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.