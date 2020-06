Rifiuti nel piazzale della funicolare a Catanzaro, Amc: “Al via installazione di telecamere”

Sono terminate le operazioni di pulizia e decespugliamento nella stazione funicolare e nei parcheggi Musofalo e Bellavista di Catanzaro. È quanto annuncia l’azienda che si occupa dei trasporti pubblici nella città di Catanzaro, Amc Spa che ha inoltre affermato che questi interventi stanno “diventando sempre più impegnativi a causa dell’inciviltà dei cittadini”.

Nelle aree di Bellavista e della stazione di Pié Sala della funicolare l’amc scrive di aver trovato “notevoli rifiuti ingombranti abbandonati con leggerezza e noncuranza che hanno richiesto il doppio dei giorni di lavoro”. Ma annuncia che questi gesti hanno le ore contate dato che da “mercoledì verranno installate nel piazzale della stazione del quartiere Sala della funicolare delle telecamere di sicurezza e 12 postazioni con lettore di targa”.

“Se il senso di rispetto per la propria città non nasce in modo naturale – conclude l’azienda – allora occorre indurlo attraverso delle misure, in quanto ogni volta che si verificano episodi del genere, chi agisce provoca un danno all’intera comunità”.