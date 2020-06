Covid. Il bollettino. Calabria: virus quasi sparito, nessun nuovo contagio e solo 37 i positivi

Archiviate ieri le prime due settimane di un mese di giugno sostanzialmente “positivo” sul fronte dell’epidemia, con appena quattro nuovi casi di infezione e un centinaio di persone guarite negli ultimi 15 giorni, anche questa nuova pare iniziare sotto i buoni auspici.

Nelle ultime 24 ore, in Calabria, sono giunti infatti i risultati di altri 411 tamponi effettuati su altrettanti sospetti covid e tutti hanno fortunatamente reso un risultato negativo.

Fino ad oggi e nel complesso, sono stati così 80.330 i test eseguiti, dei quali la maggior parte, 79.168, senza riscontrare alcuna positività al virus.

Il totale delle persone che sono state “colpite” dal coronavirus fino ad oggi è quindi di 1.162, anche se gli attualmente positivi scendono ora a 37 in tutto, ovvero 7 in meno rispetto alla giornata di ieri (QUI).



Anche sul fronte delle vittime nessun nuovo decesso viene segnalato e dunque il bilancio delle morti fin qui registrate nella nostra regione rimane a 97, un dato fortunatamente fermo da ben 18 giorni, ovvero dal 29 maggio scorso.

In Calabria, poi, si continua a guarire: altri 7 i pazienti che hanno superato l’infezione tra ieri ed oggi, cinque nel cosentino ed uno ciascuno nel reggino e catanzarese: al momento ed in tutto sono stati 1.028.

Nei reparti ospedalieri, intanto, rimangono per ora assistiti 18 degenti (+3 da ieri): 17 (+3 da ieri) in quelli di malattie infettive e uno (come ieri) nelle terapie intensive. I positivi in quarantena domiciliare sono invece 19 (-9 da ieri).

I COVID NELLE PROVINCE

Ad oggi, quindi, il totale del contagiati suddiviso per le singole province calabresi, e sempre al lordo delle guarigioni finora sopraggiunte, è il seguente:

Nel cosentino, dato è fermo da 27 giorni a 468 positivi accertati e così distribuiti: 1 in reparto; 13 in isolamento domiciliare; 420 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, per il quinto giorno di fila, si rimane a 277 casi totali: 2 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 252 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, ancora da 5 giorni, il dato è fermo a 217 covid: 14 in reparto; 1 in rianimazione; 1 in isolamento domiciliare; 168 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese è il 48mo giorno di file senza contagi accertati e che rimangono 118 in tutto: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, terzo giorno consecutivo a zero casi e totale complessivo fermo a 82: 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.244.

COVID IN ITALIA: CONFERMATO TREND IN CALO DEGLI ATTUALMENTE POSITIVI

Su tutto il territorio nazionale viene confermato trend in calo degli attualmente positivi. Ad oggi, 15 giugno, il numero totale di attualmente positivi è di 25.909, con una decrescita di 365 assistiti rispetto a ieri.

In totale in Italia hanno contratto il virus 237.290. I nuovi casi in più, rispetto a ieri, sono 303.

Tra gli attualmente positivi, 207 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 2 pazienti rispetto a ieri. 3.489 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 105 pazienti rispetto a ieri. 22.213 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I deceduti nelle ultime 24h sono 26 e portano il totale a 34.371. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 177.010, con un incremento di 640 persone rispetto a ieri.

I CONTAGI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi regione per regione sono: 15.976 in Lombardia, 2.604 in Piemonte, 1.500 in Emilia-Romagna, 755 in Veneto, 489 in Toscana, 246 in Liguria, 1.292 nel Lazio, 617 nelle Marche, 289 in Campania, 410 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 486 in Abruzzo, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 12 in Valle d’Aosta, 37 in Calabria, 70 in Molise e 11 in Basilicata.

(Aggiornata alle 18.26)