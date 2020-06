Emergenza rifiuti a Reggio, nella notte in fiamme cumuli di spazzatura

Da Ciccarello al Rione Marconi, da Modena fino a Pellaro, nell’estrema periferia sud di Reggio Calabria. La notte appena passata è stata una notte di fuoco, a causa degli incendi di diversi cumuli di rifiuti che hanno portato nelle zone squadre di vigili del fuoco. I vigili hanno domato i roghi e nel caso di Ciccarello sono intervenute due squadre, un’autopompa e un’autobotte, e una ruspa intervenuta per spostare la spazzatura e consentire lo spegnimento.

L’autobotte ha fatto la spola per l’intera nottata tra il comando e Ciccarello per rifornire di acqua l’autopompa. In città sono intervenuta anche squadre del distaccamento di Villa San Giovanni, mentre a Pietrastorta, i cittadini hanno usato i cumuli per erigere barricate, bloccando di fatto l’accesso alle frazioni pedemontane. Il primo blocco, creato nella notte tra sabato e domenica, è stato parzialmente rimosso, mentre il secondo è stato eliminato a seguito della raccolta dei rifiuti.