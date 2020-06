Scontro in centro a Vibo Marina, muore donna di 76 anni

È deceduta in ospedale una donna di 76 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale a Vibo. Il sinistro, avvenuto questa mattina in via Senatore Parodi, a Vibo Marina, ha coinvolto due auto che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate nei pressi dell’incrocio.

Ad avere la peggio è stata la donna che è stata trasportata da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dello “Jazzolino” dove è morta poche ore dopo. Sul sinistro stanno indagando le forze dell’ordine.