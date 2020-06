Sede della Soprintendenza, i chiarimenti del commissario di Crotone

Il Tar della Lazio non ha sospeso “l'efficacia del decreto ministeriale ma si è limitato a fissare l’udienza pubblica al 10 novembre ai soli fini di una celere definizione del giudizio di merito”. È quanto scrive in una nota il commissario straordinario di Crotone, Tiziana Costantino.

“Non si tratta, dunque, di un accoglimento dell'istanza cautelare ma soltanto di un atto tecnico utilizzato quando il Giudice ritiene che le esigenze del ricorrente, in questo caso il Comune di Catanzaro, possano essere tutelate tramite la definizione del giudizio nel merito anziché con la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati”.

“Con provvedimento del TAR Calabria, sempre dell'11 giugno, il giudice amministrativo ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa del Comune di Crotone, nel ricorso “gemello” promosso dal sindaco Abramo, questa volta in qualità di Presidente della Provincia di Catanzaro. Nessun provvedimento sospeso, dunque, ma solo il rinvio alla decisione nel merito del TAR Lazio al prossimo novembre che attendiamo fiduciosi in quanto certi della validtà della scelta, non solo sotto il profilo giuridico, del Ministero che ha individuato Crotone come sede della Soprintendenza, come del resto sottolineato dal Giudice nell'ordinanza.

Il commissario conferma che “questa amministrazione tenga alla sua istituzione nella città di Crotone” e l’ha dimostrato non solo quando si è “immediatamente costituiti a difesa del diritto acquisito della città ma anche quando il commissario ha “scritto al Ministro Franceschini evidenziando come la città di Crotone, attraverso l'amministrazione comunale che rappresento, si dichiarava pronta e, naturalmente felice, di poter ospitare la sede della nuova Soprintendenza ed allo stesso tempo assicurando tutta la massima collaborazione affinché questa presenza sia foriera di positività per l'intero comparto dei beni culturali, archeologici e paesaggistici”.