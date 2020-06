Sacal. Entro giugno aeroporti di Reggio e Crotone pienamente operativi

Dal 28 giugno gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone potranno operare con un preavviso minimo di 2 ore, anche per eventuali voli commerciali (i charter).

Pertanto, dal giorno successivo, il 29 giugno, i due scali garantiranno la regolare operatività dei voli già programmati.

È quanto conferma la Sacal comunicando l’avvio dell’attività di Alitalia su Reggio Calabria, dal 1 luglio, e per come comunicato dalla compagnia e Ryanair, con la quale sarà possibile volare invece da e per Crotone dal 3 luglio.

Sacal ha poi parlato di “sterili e inutili” polemiche in occasione della pubblicazione del Dm firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della salute, un decreto per razionalizzare il servizio di trasporto aereo.

Il documento recita che: “In considerazione delle numerose richieste dei gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della loro capacità infrastrutturale… L’Ente nazionale per l’aviazione civile, può sulla base delle ulteriori richieste ed esigenze di trasporto aereo, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l’elenco di cui sopra.”

Ancor prima della pubblicazione del Decreto Ministeriale il 12 giugno Sacal sostiene che aveva già provveduto ad incontrare il Comitato Utenti partecipato dal suo Presidente e dai responsabili degli handler attivi sui tre scali, per comunicare la volontà del gestore aeroportuale di mantenere la chiusura degli scali succitati solo fino al 28 giugno”.

E parla della prova da parte del gestore di ritornare alla normalità operativa, ovvero “la pubblicazione dei due Notam (avviso ufficiale agli aerona vigamenti a livello globale) B3037/20 e B3038/20, pubblicati in data 14 giugno 2020 in cui Sacal comunica la chiusura dei due scali solo fino alla data indicata”.