Ondif: muore il fondatore, il cordoglio della sezione di Crotone

“Ci dispiace dover dare la notizia della morte dell'avv. Gianfranco Dosi, fondatore dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF), associazione forense che, sotto la sua guida, è stata riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense tra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale oltre ad ottenere il titolo di associazione specialistica.” - Lo si legge in una nota stampa della stessa sezione di Crotone.

Il foro pitagorico ha aperto una delle prime sezioni sul territorio, credendo nel progetto di un uomo visionario, già magistrato, avvocato, docente, direttore della rivista Lessico di famiglia; lasciandosi guidare dall'uomo Dosi, coltissimo ma schivo, mai arrogante, dai modi gentili.

“Da grande studioso del diritto di famiglia, Gianfranco Dosi,- si legge ancora - operaio del diritto, ha sempre sostenuto l'approccio alternativo, gli istituti della mediazione e negoziazione per una giustizia di famiglia sostenibile; ha sempre auspicato quel mutamento culturale volto a dare centralità, specie nel diritto di famiglia, ai rapporti ed alle relazioni umane.”

“Ci mancheranno - si legge infine - le sue brillanti argomentazioni giuridiche, ma in un momento così difficile per l'Avvocatura e non solo, faremo tesoro della sua eredità di sapere giuridico e sensibilità umana.

La stima e l'affetto restano per noi i pilastri sui quali poggerà per sempre il suo ricordo.”