Il Prefetto Ferrandino saluta Catanzaro per un nuovo incarico a Bologna

Francesca Ferrandino

Il Prefetto Francesca Ferrandino saluta Catanzaro per dirigersi a Bologna per un nuovo incarico. Il Consiglio dei Ministri riunitosi, giovedì scorso -11 giugno - sotto la presidenza del Presidente Prof. Giuseppe Conte, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza On. Riccardo Fraccaro, ha - tra l’altro – deliberato, su proposta del Ministro dell’Interno dott.ssa Luciana Lamorgese, il conferimento dell’incarico di Prefetto di Bologna alla dottoressa Ferrandino, che cessa dalle funzioni a Catanzaro.

Ad interim la carica di Prefetto di Catanzaro sarà verosimilmente ricoperta dal Viceprefetto Famiglietti Dott.ssa Anna Maria nata Roma il 24/07/1962 attuale Vicario del Prefetto, che ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche e la Laurea in Sociologia.