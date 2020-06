Covid. Il bollettino. Calabria: ancora segno zero, in 7 giorni solo 3 casi e 47 guariti

Un calo netto degli attualmente positivi di ben 47 persone, “appena” tre nuovi casi di infezione e grazie a Dio nessun decesso. Sono questi ed in sintesi i dati salienti di questa seconda settimana di giugno, in Calabria, sul fronte della pandemia da Covid-19.

Si chiudono dunque altri sette giorni di un mese tra l’altro iniziato già più che bene, segnando e proseguendo in una lenta ma costante diminuzione dei contagiati: dal 1 giugno ad oggi sono scesi difatti di ben 100 e sono in tutto e attualmente 44 (-1 da ieri).

Anche quest’oggi, poi è ancora segno zero quanto a nuove infezioni. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti analizzati 726 tamponi e tutti risultati negativi. Dall’inizio dell’epidemia ne sono stati processati in tutto 79.919, 78.757 dei quali non hanno riscontrato alcuna positività. Il totale delle infezioni accertate rimane quindi a 1162.

Ferma, come anticipavamo, anche la triste conta delle vittime. Nessun decesso segnalato dalla Regione rispetto a ieri (QUI) e bilancio a 97 corregionali che finora hanno perso la vita in Calabria con o per il Covid.

Proseguono, poi, le guarigioni: nelle ultime 24 ore ne viene annotata un’altra (nel cosentino) che porta a 1.021 il complesso di quanti hanno sconfitto il virus.

Negli ospedali regionali restano ancora assistiti nei vari reparti 15 pazienti (-1 da ieri): 14 (-1 da ieri) in quelli di malattie infettive e 1 (come ieri) nelle terapie intensive, mentre si trovano al momento in isolamento domiciliare 28 positivi (-1 da ieri) che mostrano sintomi lievi o nessun sintomo da Sars-Cov2.

I CASI ACCERTATI FINORA NELLE PROVINCE

Ad oggi, quindi, il complessivo delle persone che hanno contratto il coronavirus nelle singole province calabresi, ovviamente al lordo delle guarigioni finora sopraggiunte, è il seguente:

Nel cosentino il dato è fermo da 26 giorni a 468 positivi accertati e così distribuiti: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 415 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, per il quarto giorno di fila, si rimane a 277 casi totali: 7 in isolamento domiciliare; 251 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, anche qui da 4 giorni, dato fermo a 217 covid: 14 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, 47mo giorno consecutivo con i contagi accertati “bloccati” a 118 complessivi: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, dopo un nuovo positivo rilevato appena ieri, oggi il totale dei positivi complessivi è ancora di 82: 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.344.