Crotone. Portata idrica ridotta, problemi di fornitura in parte della città

Portata idrica ridotta a Crotone ,dove i punti più alti della città non potranno essere serviti, almeno fino a quando la portata non verrà normalizzata. È quanto informa la Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città.

Da circa un ora Sorical sta pompando verso i serbatoi di Vescovatello solo l'acqua proveniente da Sant’Anna; la portata residua è al momento di 120 l/s a fronte dei 250 l/s normali, in serata la portata si ridurrà ulteriormente a 100l/s.

Con queste portate la società fornirà da ora e fino a domani mattina solo le zone asservite al serbatoio di "Vescovatello alto": Tufolo, Farina, via Magna Grecia, via Matteotti, via Libertà, centro storico.

Domani mattina il serbatoio di "Vescovatello alto" verrà chiuso per fornire le zone asservite al serbatoio di "vescovatello basso": Via Cutro, fondo Gesù, borgata San Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, corso Messina, via c. Colombo, via Regina Margherita.

Dato che la rete idrica cittadina con le portate idrauliche disponibili al momento andrà in depressione, i punti delle zone più alte non potranno essere servite, fino a che la portata non verrà normalizzata.