Balneazione: ritorna conforme solo un punto a Bova Marina

Il punto Rada Azzurra a Bova Marina continua a presentare un valore di escherichia coli alto. E per questo non è ancora balneabile. Emerge dalle ultime analisi effettuate dai tecnici dell’Arpacal nei due punti non conformi del comune costiero del reggino.

Il Dipartimento reggino dell’Arpacal ha informato il Comune di Bova Marina che l’altro punto nei giorni scorsi individuato come “non conforme”, ossia “Rada Azzurra”, continua a mantenere la sua non conformità. Per questo ha chiesto al Comune di comunicare le misure di gestione intraprese, applicate all’area destinata alla balneazione.

Il dipartimento ha poi comunicato il ritorno alla conformità del punto denominato “Villaggio Costa dei Saraceni” con una nota inviata al sindaco, alla Regione Calabria e al Ministero della salute.