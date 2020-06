Covid. Il bollettino. Calabria: un nuovo caso, continuano a calare i positivi (45)

Penultimo giorno, questo sabato 13 giugno, di un’altra settimana decisamente tranquilla sul fronte dell’epidemia da Covid19.

Quasi sette giorni in cui il virus sembra aver allentato la presa, nonostante due soli nuovi casi di positività registrati giovedì scorso, ma contro un numero di persone ancora ed attualmente contagiate che è sceso notevolmente, passando dai 77 di inizio settimana ai 45 di oggi, un decremento in sei giorni di 46 unità, due in meno tra ieri ed oggi (QUI).



Il consueto bollettino diramato intorno alle 17 dalla Regione sembra confermare questo lento viaggio verso la completa “libertà” della Calabria dal Covid seppur con un segno più.

Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati processati altri 1.192 tamponi, ed uno solo dei quali ha restituito un risultato di positività. Finora nella nostra regione sono dunque 79.193 i test analizzati, 78.031 quelli negativi e 1.162 il complesso delle persone risultate fino ad ora contagiate dal coronavirus, ovviamente al lordo delle guarigioni.

Quanto proprio a quest’ultime, poi, oggi si ne aggiungono altre tre – due nel cosentino e una nel reggino - che portato il totale a 1.020 corregionali che fin qui hanno superato il virus.

Fermo anche per oggi il bilancio dei decessi per o con il Covid, che dall’inizio dell’epidemia e nel complesso sono stati 97.

Quanto al fronte dei ricoveri, negli ospedali sono ancora assistiti 16 pazienti: 15 (-1 da ieri) nei reparti di malattie infettive ed uno (come ieri) in quelli di terapia intensiva.

I soggetti positivi ma senza sintomi o comunque sintomi lievi che si trovano invece in isolamento domiciliare sono attualmente 29 (-1 da ieri).

I POSITIVI NELLE PROVINCE

Aggiornato ad oggi, il quadro dei Covid finora accertati in Calabria e suddivisi per singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino dato fermo da 25 giorni con 468 positivi: 1 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 414 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino i casi sono stati finora 277: 7 in isolamento domiciliare; 251 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 22 giorni di fila, i covid riscontrati sono stati 217: 14 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, e per il 45 giorni consecutivo i contagi accertati sono stati 118: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, dopo 26 giorno giorni senza nuovi casi, i covid complessivi salgono oggi a 82 (+1): 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 5.466.