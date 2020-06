Custodiva in cassaforte soldi e stupefacente: arrestato 18enne crotonese

Un ragazzino di 18 anni è stato arrestato a Crotone dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, dopo aver bussato alla porta dell’abitazione del giovane, hanno dato il via ad una perquisizione domiciliare ritrovando, all’interno di una cassaforte, 104 grammi di marijuana suddivisa in dosi, tre bilancini di precisione, strumenti per il confezionamento e 1.700 euro in banconote di piccolo taglio. Quanto scoperto è stato sottoposto a sequestro penale.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone.