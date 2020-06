Smantellata piazza di spaccio a Corigliano-Rossano: blitz dopo segnalazione su Youpol

Porta i suoi frutti l’App “Youpol” della Polizia di Stato – attiva da maggio 2018 – per le segnalazioni anonime da parte dei cittadini. Il più recente risultato è stato conseguito nella serata di ieri dagli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano, in particolare dalla Squadra di Polizia Giudiziaria, che sono riusciti a smantellare una piazza di spaccio e a trarre in arresto due persone: un 37enne, E.D., e un 51enne, N.G..

In seguito ad una segnalazione ricevuta tramite l’app, i poliziotti hanno avviato un servizio di osservazione presso l’abitazione del 51enne e da subito è stato notato un via vai di noti assuntori di stupefacenti nei pressi dello stabile.

Nella circostanza, uno dei questi è stato visto citofonare a casa dell’altro arrestato, E.D. che, dopo essersi affacciato, avrebbe fatto cenno all’avventore di attendere, stessa indicazione ricevuta da N.G. che era fermo sotto l’abitazione.

A questo punto, dinnanzi al portone d’ingresso dello stabile, sarebbe iniziata una vera e propria trattativa con l’acquirente e gli agenti in osservazione avrebbero notato la cessione di due involucri di droga in cambio di una banconota da 50 euro.

Lo scambio percepito ha dato il via al blitz dei poliziotti che hanno bloccato sul fatto i tre, sorprendendoli in possesso del denaro e della droga.

Il controllo è poi proseguito con una perquisizione dell’abitazione e delle pertinenze nel cui corso sono state rinvenute altre 14 dosi di stupefacente, in particolare di cocaina.

Notiziato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, il 37enne e il 51enne sono stati ristretti presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’A.G. procedente.