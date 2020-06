Crotone. Pizzicati in auto con eroina: arrestati in due, ad uno sospeso l’Rdc

Una serie di controlli antidroga della Squadra Mobile di Crotone hanno portato ieri all’arresto in flagranza di reato di due uomini, un 45enne, M.G., ed un 50enne, G.M. 50enne, accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Mella tarda mattinata di giovedì gli agenti hanno notato un’autovettura con entrambi a bordo e proveniente da Isola di Capo Rizzuto viaggiando a velocità sostenuta.

I poliziotti hanno così deciso di intercettarla per eseguire un controllo più accurato. Raggiunta l’auto i due sono stati subito perquisiti e trovati in possesso di oltre 11 grammi di eroina suddivisa in tre bustine che uno di loro teneva nella tasca della camicia.

Poi, verificato la presenza di precedenti specifici in materia di sostanze droga, si è passati a perquisirne l’abitazione ritrovandovi un bilancino elettronico di precisione utilizzato probabilmente per misurare e confezionare la sostanza.

Ultimati gli adempimenti sono stati così arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, arresto poi convalidato durante il processo per direttissima con cui sono stati disposti a loro carico i domiciliari.

Inoltre, e limitatamente al 50enne, l’Autorità Giudiziaria ha disposto che gli venisse sospeso il reddito di cittadinanza così come la legge prevede nel caso in cui il beneficiario venga sottoposto ad una misura cautelare personale.