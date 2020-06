Giochi matematici del mediterraneo: affermazione dell’istituto comprensivo Rossano 1

Grande affermazione degli alunni dell'Istituto Comprensivo Rossano 1 ai “Giochi Matematici del Mediterraneo” che, quest'anno, si sono svolti in modalità on-line a causa del Coronavirus. In 1^ fascia, per la categoria P3 (terza primaria), si sono classificati: Domenico Dario Campana del Plesso G. Rizzo, Natale Cruceli, Lorenzo Labonia e Giulia Pecorella del Plesso Frasso. Per la categoria P4 (quarta primaria) si sono posizionati in 1^, 2^ e 3^ fascia: Mario Forciniti del Plesso G. Rizzo, Maria Bianco e Amgela Palermo del Plesso Frasso.

Per la categoria P5 (quinta primaria) hanno primeggiato in 1^ fascia gli alunni: Angela Carnevale, Gennaro Curia ed Elisa Stasi che frequentano il Plesso Frasso. Piena soddisfazione è stata manifestata, oltre dal Dirigente Scolastico: Mauro Colafato, dai docenti (Angela Signorella, Adele Pisano, Annabella Greco, Rosa Costantino, Anna Maria Caruso e Maria Zampelli) per l'importante affermazione ottenuta dai loro alunni nella decima edizione dei “Giochi Matematici del Mediterraneo”.