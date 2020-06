Frana Celadi, sindaco Corigliano Rossano: a breve lavori messa in sicurezza

"Frana sulla strada provinciale 250 di Celadi, presto inizieranno i lavori di messa in sicurezza grazie alla proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano e l’ente Provincia di Cosenza. Gli interventi dovrebbero arrivare a soluzione entro qualche settimana."

A darne notizia è il Sindaco Flavio Stasi che, in costante contatto con il Presidente Franco Iacucci, si sta confrontando con ultimo sui tempi della gara per la messa in sicurezza della galleria paramassi SP 188 del Traforo.

In attesa dell’avvio del lavori provinciali sul Celadi, l’Amministrazione Comunale sta continuando a garantire ospitalità alle famiglie che, a seguito dell’evento franoso dei giorni scorsi, si è reso purtroppo necessario sgomberare dalle proprie abitazioni.

Scusandosi con i residenti e le attività commerciali interessate dal disagio il Primo Cittadino coglie, inoltre, l’occasione per informare che per bypassare l’interruzione del tratto stradale, si sta provvedendo a mettere in sicurezza le strade delle contrade Pollice e Santa Croce, percorsi alternativi per raggiungere il centro storico.