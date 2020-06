Covid. Il bollettino. Calabria, torna il segno zero. Positivi scendono a 47

Ritorna il sole sulla Calabria dopo la piccola “nube” di ieri che ha fatto ripiombare la nostra regione nel timore di una ripresa, seppur minima, dei contagi da Covid19.

Quest’oggi il solito bollettino di aggiornamento torna sul segno zero sul fronte dell’epidemia, con nessun nuovo caso accertato (finora sono stati in tutto 1.161, appena tre dei quali nelle ultime due settimane).

Continuano invece a calare gli attualmente positivi, ovvero i corregionali ancora affette da coronavirus: quest’oggi sono 47, ovvero 5 in meno rispetto 24 ore fa (QUI).



Sempre tra ieri ed oggi sono stati processati altri 1.038 tamponi. Fino ad oggi i test eseguiti sono stati in tutto e così 78.001, dei quali 76.840 che hanno dato esito negativo.

Fortunatamente fermo anche il bilancio dei decessi in Calabria per o con il Covid, che dall’inizio dell’epidemia e nel complesso sono stati 97.

Nelle ultime 24 ore, poi, sono stati dichiarati come guariti ulteriori cinque positivi – due nel reggino, altrettanti nel cosentino ed uno nel vibonese - col totale che sale così a 1.017 corregionali che fin qui hanno superato il covid.

Negli ospedali, intanto, restano ricoverati 17 degenti (come): 16 (come ieri) nelle malattie infettive e 1 (come ieri) nelle terapie intensive, ma si tratta in quest’ultimo caso e come riferito già ieri di un paziente tenuto sotto controllo per un infarto del miocardio e che non necessita al momento di cure rianimatorie.

I positivi che si trovano ancora in isolamento domiciliare, con sintomi lievi o senza alcun sintono, sono invece 30 (-5 da ieri).

I CASI ACCERTATI NELLE PROVINCE

Aggiornato ad oggi, pertanto, il quadro della distribuzione dei Covid complessivi finora accertati in Calabria e suddivisi per singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino dato fermo da 24 giorni con 468 positivi: 1 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 412 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino i casi ad oggi sono stati 277: 1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 250 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 22 giorni consecutivi, i covid riscontrati sono stati 217: 14 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, per 44 giorni di fila, i contagi accertati sono stati 118: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, e per il 26mo giorno, i covid sono 81: 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 5.759.