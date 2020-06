Superenalotto, centrato 5 da 13mila euro a Lamezia Terme

La fortuna bacia la Calabria e in particolare Lamezia Terme dove un fortunato ha centrato un 5 al Superenalotto da 13.862,67 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria Caligiuri, in via Perugini 5-7.

Il bottino del jackpot nel frattempo è arrivato a 50 milioni di euro, che verranno messi in palio domani. In Calabria l’ultimo 6 è stato centrato a ottobre 2016 a Vibo Valentia, dove il fortunato giocatore ha vinto 165 milioni di euro.