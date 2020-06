Esce il remake di “XIII”, il videogioco sviluppato da un imprenditore crotonese

È stato presentato in anteprima il trailer del gioco di XIII per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mac, sviluppato da PlayMagic, la società dell’imprenditore crotonese, Giuseppe Crugliano con sede a Malta, Ucraina (Kiev) e prossimamente presente in una regione Asiatica dove saranno creati due nuovi uffici in due diverse città.

XIII è il remake (rifacimento) del gioco originariamente sviluppato da Ubisoft nel 2003 per PlayStation 2, Game Cube e PC basato sull’omonimo fumetto della casa editrice Dargaurd. XIII in lavorazione da circa due anni, vede un team di 45 persone proveniente da più di 15 nazionalità diverse, lavorare negli uffici di Malta con il supporto di altre decine di collaboratori esterni localizzati in Ucraina, Bielorussia, India, Vietnam per un investimento di diversi milioni di euro dell’editore parigino Microids, parte del grande gruppo editoriale Media Participation.

Il gioco, in uscita il 10 novembre di quest’anno segna un punto di svolta per la crescita della società di Crugliano fondata a Malta nel 2014 dopo essersi trasferito dalla sua amata Crotone e in cui spera un giorno di poter realizzare una sede o un investimento strategico per provare a portare come fece in passato il nome della propria città nella industria dell’intrattenimento digitale e della tecnologia.