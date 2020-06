I Luoghi del Cuore, al via la X edizione del Censimento nazionale Fai

È partita da poco più di un mese la X edizione del Censimento nazionale de I Luoghi del Cuore promossa dal Fai. In appena cinque settimane di votazioni i luoghi hanno ottenuto un totale di 448.000 voti raccolti e una classifica in costante movimento che nelle ultime due settimane ha visto ribaltarsi molte posizioni, a volte anche in un solo giorno.

Per tutto il mese di maggio, la città di Bergamo ha dominato la classifica nazionale mantenendo un netto vantaggio rispetto agli altri luoghi. A fine mese il Ponte dell’acquedotto di Gravina (BA), che occupava la centesima posizione, ha incredibilmente scalato la classifica, raggiungendo il primo posto e facendo slittare Bergamo al secondo.

Infine, nella sola giornata di martedì scorso, il Castello di Sammezzano (Reggello, FI), grazie alla forza della comunità che lo sostiene, è passato dal quinto posto al secondo, fino ad arrivare primo. Per vedere in classifca il primo bene calabrese è necessario scendere alla 16 posizione dove si trova il Complesso monastico basiliano di Santa Maria del Patire, situato in località Ronconiate, detta anche il “Luogo dei Padri” nel comune di Corigliano Rossano con i suoi 1818 voti. Con 1129 voti si attesta alla XXIII posizione l’Abbazia florense di San Giovanni in Fiore.