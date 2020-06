Isola, scoperte due costruzioni abusive. Scatta il sequestro

Non erano stati ultimati i fabbricati abusivi costruiti a Isola Capo Rizzuto, in località Suvereto, in un’area agricola, e scoperti dai carabinieri forestali. I militari hanno quindi posto sotto sequestro le costruzioni e denunciato due persone ritenute responsabili di abusivismo.

È successo durante un controllo da parte dei carabinieri di Crotone e Petilia Policastro, quando hanno notato due corpi di fabbrica in un gruppo di strutture sorte in modo caotico all’interno di un’area a vocazione agricola. I manufatti, come dicevamo, non ancora ultimati e sarebbero stati destinati a servizio dell’attività agricola.

A seguito delle verifiche eseguite nell’ufficio tecnico comunale è emerso che erano del tutto privi di titoli abilitativi che ne legittimassero l’edificazione. Sono stati così sequestrati per bloccarne il proseguimento.

I possessori dei fabbricati, due cittadini di Isola Capo Rizzuto di 58 e 69 anni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per violazioni alla normativa edilizia. I sequestri sono stati già convalidati dall’Autorità giudiziaria.