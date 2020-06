Brancaleone, avvistata balenottera in difficoltà. È malnutrita e senza coda

È malnutrita e senza coda l’esemplare di cetaceo avvistato questa mattina alle 7,30 lungo la costa di Brancaleone. Sono stati Tania e Filippo dello staff Blue Conservancy Onlus e del Centro recupero tartarughe Marine di Brancaleone, ad avvistare il mammifero, un adulto di balenottera comune, che nuotava con enormi difficoltà a causa della mancanza della cosa. La coppia ha inoltre informato la Guardia costiera.

La coppia, che prima ha fatto delle riprese con il drone per capire lo stato di salute della balena, si è imbarcata per documentare le condizioni dell’animale, che si muoveva molto lentamente in direzione sud-overst, verso Capo Spartivento.

Per i membri dello staff “la causa della perdita della coda potrebbe essere la collisione con una grande nave o l’intrappolamento in una rete da pesca”. Condizione che potrebbe aver indotto la balenottera a spingersi sottocosta, e l’estrema magrezza indica che non si alimenta da parecchio tempo, a causa delle difficoltà nell’immersione.

Per gli esperi “le possibilità di sopravvivenza di questo esemplare sono pressoché minime o nulle, e non escludiamo l’eventualità che possa spiaggiarsi in zona nelle prossime ore”.

Come confermato dagli studiosi, la specie vive in gruppi di almeno 6-7 esemplari (ma durante le migrazioni naviga in gruppi molto più numerosi).

La coppia ha poi affermato di aver voluto documentare l’avvenimento per “sensibilizzare sullo stato di salute del nostro mare e dei suoi abitanti, la cui sopravvivenza è, sempre più messa a dura prova dall’uomo”.