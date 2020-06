Giovane accoltellato per strada nel reggino, ricoverato in ospedale

Un giovane è stato accoltellato in una via pubblica di Condofuri, nel reggino, nel pomeriggio di oggi. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Melito Porto Salvo che stanno vagliando tutte le possibili cause dell’aggressione e sarebbero già sulle tracce del presunto accoltellatore.

La vittima, rimasta ferita in modo grave, e stata immediatamente soccorsa e portata nell’ospedale del capoluogo dello Stretto.