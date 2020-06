IIS Crotone: webinar sul tema “Violazione dello spazio aereo e sicurezza del volo”

Nei giorni scorsi, gli alunni delle classi Quarta e Quinta dell’Indirizzo Conduzione del Mezzo Aereo dell’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Ciliberto –A. Lucifero” di Crotone diretto dal Dirigente Scolastico Dott. Girolamo Arcuri e coordinati dai Docenti della disciplina Scienze della Navigazione Aerea Maria Grazia Cristofaro e Pasqualino Isabella e dalla docente di Diritto Maria Isabella Cortese, hanno partecipato al Seminario Webinar sul tema “Violazione dello spazio aereo e sicurezza del volo”, organizzato dall’Università degli Studi di Messina. I lavori sono stati aperti dalla docente, organizzatrice dell’evento, Concetta Parrinello. Dopo l’intervento introduttivo della Prof.ssa Francesca Pellegrino, hanno tenuto le relazioni il Prof. Umberto La Torre, ordinario di Diritto della navigazione nell’Università di Catanzaro e membro del Cust (Centro Universitario di Studi sui Trasporti) e il Colonnello Alfonso Ariu dell’Aeronautica Militare.

Il webinar ha avuto come destinatari enti, istituzioni ed esperti del settore, in particolare, docenti, dottorandi e dottori di ricerca, cultori della materia, studenti delle cattedre di diritto aeronautico e di diritto della navigazione, che sono intervenuti nel corso del dibattito, dimostrando grande interesse per il tema.

Le relazioni sono state intervallate e arricchite dal richiamo a tanti casi pratici di violazione dello spazio aereo, nonché dalla proiezione di slides e video.

Gli aeromobili civili si spostano, seguendo rotte certificate, lungo spazi aeri controllati dalle competenti autorità aeronautiche. Lo spazio aereo è sovrastante il territorio e soggetto alla sovranità dello Stato. Il comando dell’aeromobile, intendendosi per tale ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone e cose (art. 743 c. nav.) è affidato, dall’esercente, al pilot in command. Questi è il più alto in grado tra i componenti dell’equipaggio e la massima autorità a bordo, alla quale l’equipaggio deve prestare obbedienza. Il pilot in command è gravato da responsabilità per la corretta condotta del velivolo, deve attenersi alle prescrizioni dei manuali operativi, seguendo la rotta (flight plan), osservando le Regole dell’aria (Annesso 2 Convenzione di Chicago), alle quali potrà derogare solo ove la loro applicazione dovesse, nel caso concreto, pregiudicare la sicurezza.

Durante il volo il personale di condotta deve interfacciarsi via radio con i servizi di controllo del traffico aereo, che garantiscono (Annesso 11 Convenzione di Chicago) la separazione tra aeromobili in volo ed il corretto flusso delle informazioni di sicurezza.

Sono queste talune delle disposizioni, perennemente modificate ed aggiornate, che consentono il regolare esercizio del volo aereo in condizioni di sicurezza.

Delicati problemi sorgono nel caso in cui l’aircraft dovesse interrompere i collegamenti radio, e/o deviare dalla rotta, ovvero l’equipaggio, a mezzo apposite comunicazioni convenzionali, dovesse segnalare un indebito impossessamento del velivolo.

La questione è emersa in tutta la sua drammatica attualità dall’11 settembre 2001, ove il mondo intero ha preso atto della pericolosità dell’aeromobile, che, da mezzo di trasporto da tutti apprezzato per la sua capacità di ridurre la dimensione spazio-temporale, per la versatilità del suo impiego a vantaggio di un’utenza non più elitaria di passeggeri, rischia di tramutarsi in una terribile arma di distruzione di massa. Pertanto, ove l’aeromobile si trovi esposto ad un “atto da inferenza illecita” quali provvedimenti possono essere attuati, e da chi, per proteggere la comunità viaggiante ed i terzi sulla superficie?

Il tema è ampio poiché spazia dalle contromisure difensive minime, attraverso le quali il comandante avvisa le competenti autorità e queste, a loro volta, avvisate o comunque altrimenti allertate, dovranno tra loro attivarsi per lo scambio delle informazioni, a quelle più drastiche per scongiurare il peggio. Queste misure sono graduate e calibrate in maniera proporzionale alla gravità della minaccia.