Covid. Il bollettino. Calabria: spuntano due positivi, intanto i guariti salgono a 1.012

La Calabria continua anche oggi nel suo costante cammino verso la fine della fase epidemiologica: degli oltre 600 casi di persone attive, ovvero ancora positive al Covid, che si registravano poco più di trenta giorni fa, si è arrivati quest’oggi a “soli” 52 che al momento risultano affetti dal coronavirus, con una diminuzione di ben 92 rispetto a 30 giorni fa e di altri 2 se confrontati con l’ultimo dato comunicato proprio ieri dalla Regione (QUI).

Intanto nelle ultime 24 ore si è arrivati ad un totale di 76.963 tamponi processati in Calabria su sospetti Covid e 75.802 sono i test che fin qui non hanno segnalato alcuna infezione.

Tra ieri ed oggi ne sono stati analizzati altri 851 dei quali, però, due sono risultati positivi, uno nel reggino ed un altro nel vibonese ma ricoverato a Catanzaro, nel Policlinico Universitario, dove per un infarto del miocardio e sebbene non abbia esigenze rianimatorie viene monitorato nella terapia intensiva. Il totale, dunque, dei contagiati accertati fino ad ora sale a 1.161.

Rimane ancora fermo e fortunatamente, invece, il bilancio delle morti per o con il Covid, che dall’inizio della pandemia ha mietuto nella nostra regione 97 vittime in tutto.

Anche gli ospedali continuano pian piano a svuotarsi. Tra ieri ed oggi, intanto, sono stati dichiarati come guariti altri 4 pazienti (due nel reggino ed uno ciascuno nel cosentino e crotonese) portando il dato complessivo a 1.012 persone che finora hanno “battuto” il virus.

Nei reparti di malattie infettive (le terapie intensive sono difatti vuote da circa 10 giorni ormai, eccezion fatta per il caso di cui accennavamo prima) sono attualmente assistiti 17 pazienti, uno in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare con sintomi lievi e senza alcun sintono si trovano invece altri 35 positivi (-1 da ieri)

I COVID NELLE CINQUE PROVINCE

Aggiornato ad oggi, dunque, è questo il quadro della distribuzione dei Covid complessivi accertati fino ad ora in Calabria e suddivisi per singola provincia:

Nel cosentino, e da 23 giorni, i positivi sono 468: 1 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 410 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo 6 giorni consecutivi senza casi oggi sono pertanto 277: 1 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 248 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo 22 giorni i covid sono ora 217: 14 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, e da ormai 43 giorni, i contagi accertati sono stati 118 ma già da ieri non se ne contano di attualmente positivi: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 25 giorni, i covid sono 81: 1 in isolamento domiciliare; 75 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.385.