Inseguimento con incidente stradale a Catanzaro, 25enne arrestato

Dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria dei reati di omissione di soccorso successivo a sinistro stradale, lesioni personali volontarie e resistenza a Pubblico Ufficiale Sergio Bevacqua, catanzarese di 25 anni, che ieri mattina è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, inviati dal Dipartimento della P.S. in supporto alla Questura di Catanzaro, hanno inseguito su Via Magna Grecia, a sud della città, una Fiat Punto grigia con tre persone a bordo che non si erano fermate all'ALT.

Ad alta velocità la Punto ha cominciato a fare manovre azzardate cercando di speronare l’auto della Polizia, andando a sbattere violentemente contro una KIA che giungeva nella corsia opposta, coinvolgendola in un violento urto, per poi carambolare su altri veicoli parcheggiati, incurante della presenza anche di bambini che giocavano in strada, per proseguire la folle corsa tra le palazzine della zona di Via Teano. L'auto si è poi fermata e, mentre due degli occupanti sono riusciti a scappare, il conducente è stato bloccato dagli Agenti ed identificato in Sergio Bevacqua, già noto per precedenti di polizia per furto.

Gli occupanti della KIA investita, due adulti ed un minore, sono stati soccorsi da un’altra pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine e condotti al Pronto soccorso, dove i sanitari hanno riscontrato lesioni con prognosi di 15 giorni.

A Bevacqua sono stati contestati anche le infrazioni di guida senza patente, peraltro mai conseguita, e la velocità non commisurata alle condizioni della strada.

Su disposizione del P.M. di turno è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima. Proseguono le indagini per identificare gli altri due passeggeri della Fiat Punto.