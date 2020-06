Notte di fuoco nella Locride, in fiamme container e autolavaggio

Notte di fuoco nella locride dove i vigili del fuoco del distaccamento locale sono stati impegnati a domare le fiamme di due incendi.

Intorno alle 21.30 di ieri sera una squadra è intervenuta sul lungomare di Siderno per spegnare un rogo che ha coinvolto un container usato come deposito per gli arredi di un lido balneare. I vigili hanno spento l’incendio, impedendo così che le fiamme si propagassero ai container adiacenti.

Questa mattina intorno alle 5.30, invece, i ompineri sono arrivati a Locri per un altro incendio che ha distrutto un autolavaggio automatico. Le fiamme, che hanno provocato ingenti danni, sono state domate dalle squadre che hanno impedito che il rogo si allargasse alle attrezzature nei pressi della strutture.

Su entrambi gli episodi sono state avviate le indagini per risalire alle cause cause esatte dell’incendio.