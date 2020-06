Paura a Serra San Bruno, in fumo un negozio. Distrutti gli interni

Paura a Serra San Bruno dove, ieri sera intorno alle 20, un negozio gestito da cinesi in via De Gasperi è stato interessato da un incendio. Il rogo, divampato per motivi ancora da accertare, ha distrutto gli interni del locale, che si trova in un seminterrato, e non ha provocato feriti.

L’edificio, in cui si trova inoltre la filiale di una banca, è stato evacuato in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia per avviare le indagini e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.